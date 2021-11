Un ancien joueur de Tottenham pointe du doigt 4 éléments :"Ils ne devraient plus jamais porter le maillot des Spurs"

Ce jeudi soir, Tottenham s'est incliné en Slovénie, face à la modeste équipe de Mura (2-1) lors de la 5e journée de la Conference League.

Antonio Conte a enregistré son premier revers après quatre matchs à la tête de Tottenham. Une défaite qui a laissé entrevoir de nombreuses lacunes chez les Spurs.

Consultant pour la chaîne britannique Sky Sports, l'ancien joueur de Tottenham Jamie O'Hara (2005-2011) n'a pas hésité à nommer à l'antenne les principaux responsables de la débâcle. "Cela a été une honte et certains joueurs - et je vais les nommer - Doherty, Ndombele, Dele Alli, Davinson Sanchez ont été absolument choquants. Ils ne devraient plus jamais porter le maillot des Spurs, à mon avis", a lâché l'ancien milieu de terrain.

