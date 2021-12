Déjà un trophée pour Steven Gerrard?

À peine arrivé, le nouveau coach d'Aston Villa est déjà prétendant à une première récompense individuelle.

Steven Gerrard fait en effet partie des candidats au titre de Manager du mois de novembre en Premier League. Une grande première, forcément, pour l'ancien capitaine de Liverpool qui est accompagné par deux habitués dans la liste des nominés: Jürgen Klopp et Pep Guardiola.

Steven Gerrard avait quitté les Rangers pour succéder à Dean Smith sur le banc des Villans le 11 novembre dernier. Depuis, Aston Villa a pris six points sur neuf et s'est écarté de la zone rouge en Premier League. Suffisant pour permettre à Gerrard de décrocher un premier titre de Manager du mois, après les six titres de Joueur du mois qu'il a collectés durant sa carrière sur les terrains?