Les supporters de Malines savent qui ils veulent pour remplacer Besnik Hasi et le feront savoir à leur direction

Besnik Hasi a fait un travail fantastique avec le KV Malines, les menant de la course pour le maintien aux abords du top 6. Son départ a été confirmé en fin de saison, mais qui le remplacera ?

Hasi et le KV Malines ont longuement discuté, mais un accord avec l'entraîneur n'a pas pu être trouvé. Les ressources financières limitées du club ont probablement joué un rôle à cet égard.

Mais qui maintenant pour le remplacer ? Le Malinwa a déjà commencé la recherche, mais regardent-ils aussi en interne? En effet, les supporters du KV Malines ont une préférence claire et l'ont fait savoir.

Les supporters des Sang & Or veulent voir l'assistant Fred Vanderbiest prendre les rênes la saison prochaine. Vanderbiest travaille pour le club depuis 2018 et a également déjà brièvement pris le relais lorsque Steven Defour a été licencié.

Vanderbiest s'en était très bien sorti à l'époque. Il a également donné sa chance à des jeunes comme Bill Antonio, Mukau, Bafdili... Ce qui est très apprécié.

Vanderbiest a une grande expérience en tant qu'entraîneur principal en Pro League. Il a déjà travaillé à Ostende, au Cercle de Bruges, à l'Antwerp et au Lierse. Il connaît le club sur le bout des doigts et, selon les rumeurs, serait prêt à relever le défi.

Cependant, le KV Malines souhaite explorer toutes les pistes. Et des noms comme celui de Jonas De Roeck seront également envisagés. Les supporters ont déjà fait leur choix et, comme on le sait, ils ont également leur mot à dire Derrière les Casernes.