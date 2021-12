🎥 Robert Lewandowski assomme le Borussia et ses Diables

Un Klassiker spectaculaire et le Bayern creuse l'écart en tête du championnat allemand.

Cinq buts, des retournements de situation et une opération en or pour le Rekordmaster: le Borussia et le Bayern ont encore fait le spectacle et, à la fin, ce sont à nouveau les Bavarois qui triomphent (2-3).

Dortmund, avec Thomas Meunier $sur la pelouse dès le coup d'envoi, mais sans Axel Witsel, resté sur le banc et Thorgan Hazard, forfait, avait pourtant rapidement ouvert le score. Julian Brandt, qui allait devoir quitter la pelouse en seconde période après un solide choc avec Dayot Upamecano, inscrivait joliment le premier but de la soirée après moins de cinq minutes de jeu.

Pas de quoi intimider le Bayern pour autant: l'inévitable Robert Lewandowski profitait d'une récupération de Thomas Müller pour égaliser et refroidir le Borussia Park, à peine quatre minutes plus tard. Juste avant la pause, c'est Kingsley Coman qui permettait au Bayern de regagner les vestiaires avec l'avantage.

🎁 | Kingsley Coman profite des cadeaux de la défense de Dortmund pour mettre le Bayern aux commandes. 🎅 #BVBFCB pic.twitter.com/IAREE99K12 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 4, 2021

Mais la partie était loin d'être terminée. Car Erling Haaland voulait, lui aussi, participer à la fête. Suite à un débordement et à un centre de Thomas Meunier mal repoussé, le Norvégien crucifiait Manuel Neuer et relançait Dortmund.

Pourtant, c'est le Bayern qui aura le dernier mot... via Lewandowski évidemment. Le Polonais transformait un penalty concédé par Mats Hummels pour offrir la victoire aux champions en titre (2-3). Les Bavarois font le break en tête de Bundesliga et possèdent désormais quatre points d'avance sur le Borussia, toujours deuxième.