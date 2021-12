Mbappé s'est "pris un mur" pendant l'Euro

Passé par de très mauvais moments, l'attaquant des bleus a su se remobiliser.

Muet durant l'Euro, Kylian Mbappé (22 ans, 21 matchs et 9 buts toutes compétitions cette saison) a fait l'objet de nombreuses critiques suite à son penalty manqué face à la Suisse (3-3, 4-5 tab), lors des 8es de finale. L'attaquant de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain est revenu sur cet épisode en plein mercato d'été.

"Quand tu te prends un mur... L'Euro, c'est un mur et tout de suite, tu te prends des questions. J'ai beaucoup discuté avec mon père et ma mère en sachant ce qu'il allait se passer, je savais que je voulais partir, ils m'ont demandé de me recentrer sur le terrain. Je mettais peut-être trop d'énergie dans autre chose. Ce qui avait fait ma force, c'était le terrain. Les gens viennent en payant leur place, ils s'en foutent de tes états d'âme ou que tu veuilles partir, que tu aies raté un penalty... Ils viennent voir le numéro 7 du PSG et ce que tu sais faire", a indiqué le buteur tricolore dans un entretien avec Thierry Henry pour Prime Vidéo.