Eden Hazard semble décidé quant à son avenir au Real

Transféré en 2018 après un Mondial stratosphérique et une Europa League glanée avec Chelsea, Eden Hazard (30 ans) éprouve encore tout le mal du monde à justifier les 115 millions mis sur la table par le Real Madrid. Bloqué sur le front de l'aile gauche par un Vinicius Junior absolument monstrueux depuis le début de la saison, Hazard n'a disputé que 424 minutes cette saison, dont un total effarant de 75 minutes en Ligue des Champions. C'est peu.Trop peu pour un joueur de ce calibre. Trop peu pour soigner ses stats (seulement un petit assist cette saison).

Pourtant, le Brainois ne semble pas avoir baissé les bras et veut encore s'imposer du côté de la Casablanca. C'est qu'en effet a annoncé le média ABC, qui explique qu'il n'a aucune envie de partir cet hiver et qu'il n'écoutera aucune offre, décidé à faire taire ses détracteurs. Une autre raison motiverait aussi ce choix : sa femme attendrait un enfant.

Eden Hazard move from Chelsea to Real Madrid has been somewhat disastrous, and the man that cost Los Blancos £88m with a deal potentially rising to £150m, has been listed for just £21m, with Everton and West Ham interested. Do you think @ChelseaFC should buy back Hazard? pic.twitter.com/gGNvDoYMId