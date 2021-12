Le co-directeur sportif de Brentford quittera le club à la fin de la saison

Il est arrivé à la tête des Bees en mai 2015.

Le co-directeur sportif de Brentford, Rasmus Akersen, quittera le club en fin de saison, laissant Phil Giles seul pour assumer cette tâche. Ensemble, la paire a connu six ans et demi de succès. Brentford a terminé troisième de Championship durant deux saisons consécutives avant d'être promu en Premier League via les play-offs.

"Je suis très fier de ce que nous avons accompli durant les dernières années, et je me sens chanceux d'avoir pu travailler dans ce club avec des gens qui sont devenus des amis au fil du temps. Toutes les bonnes choses ont une fin, et j'ai toujours voulu que le club soit en bonne position lorsque je le quitterais. Je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, le club est plus fort que jamais."