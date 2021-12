Kylian Mbappé brille, le PSG croque Monaco

Comme contre Bruges, Kylian Mbappé a montré le chemin au PSG contre Monaco.

Le PSG n'a pas tremblé, devant son public, pour se défaire de l'AS Monaco. Et c'est Kylian Mbappé qui s'est érigé en bourreau de son ancien club. Le buteur français a d'abord idéalement lancé les siens en transformant un penalty à la 12e minute de jeu.

Il a ensuite profité d'un assist de Lionel Messi pour doubler la mise, juste avant la pause. Le score n'évoluera plus, Paris s'impose et poursuit son cavalier seul en tête de la Ligue 1, avec 13 points d'avance sur l'OM, 14 sur Rennes et 15 sur Nice. Monaco est huitième, à cinq points du podium.