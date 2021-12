Encore un match reporté en Premier League

Après Tottenham, ce sont Leicester City, Manchester United et Watford qui font face à de nombreux cas de Covid-19. Résultat: les reports de matchs s'enchaînent. Cette semaine, les rencontres des quatre clubs concernés ont été postposées.

Et au moins une rencontre de la prochaine journée de championnat subira le même sort. Comme le confirment les Red Devils, Manchester United-Brighton, initialement prévu samedi après-midi, est reporté à la demande du club mancunien.

The Premier League have confirmed that Saturday's fixture with Brighton has been postponed.#MUFC | #MUNBHA