Kun Agüero: D'enfant de Buenos Aires à Roi d'Angleterre

Arrivé sur le grand continent à l'âge de 18 ans, il n'aura fallu que quelques semaines à l'enfant de Buenos Aires pour conquérir l'Europe.

En Argentine, le football est bien plus qu'un sport. Une véritable religion, qui fait chavirer des millions de fans à travers tout le pays. Après la retraite de Diego Maradona en 1997, le vide était immense dans cet univers footballistique indispensable au bonheur du peuple. Mais dès le début des années 2000, une nouvelle vague de talents redonne du baume au coeur à tout un pays. Carlos Tevez, Ezequiel Lavezzi, Lionel Messi, Angel Di Maria, Gonzalo Higuain, Riquelme et Sergio Agüero forment la nouvelle génération dorée de l'Argentine.

Un enfant de Buenos Aires

Né dans les rues de González Catán, petit quartier pauvre de la province de Buenos Aires, Sergio Leonel Agüero del Castillo symbolise particulièrement le succès du football offensif et puissant, technique et efficace, avec un grain de folie dont les supporters argentins raffolent.

Né en 1988, le surnom de Sergio "Kun" Aguero est issu de sa ressemblance avec le personnage principal d'une série japonaise très populaire en Argentine dans les années 1990, Kum Kum. Deuxième d'une fratrie de sept enfants, Kun grandit au coeur d'une famille très modeste. Dès l'âge de huit ans, Agüero fait ses preuves dans des petits clubs locaux et intègre le mythique Independiente, avec lequel il sera champion dès l'année suivante, en U9.

Des débuts professionnels remarqués

A seulement quinze ans, le bijou de Buenos Aires fait ses débuts en première division argentine. Sept mois plus tard, Kun dispute son premier match en Copa Libertadores et enchaine les titularisations. Il deviendra par la même occasion l'un des cadres des U20 de l'Albiceleste, aux côtés d'un certain Lionel Messi. Lors de la saison 2005-2006, Sergio Aguero inscrit 18 buts en 36 apparitions en Primera Division, le tout à seulement 18 ans.

L'arrivée sur le vieux continent

Le 30 mai 2006, Sergio Agüero débarque à l'Atlético Madrid contre 20M€. Il devient alors le transfert le plus cher de l'Histoire du football argentin. La première saison de Kun avec les Colchoneros est compliquée. Il n'inscrit que sept buts toutes compétitions confondues, et ne parvient pas à s'imposer au poste de numéro neuf déjà bien occupé par Fernando Torres.

Lors de l'été 2007, El Nino quitte l'Atlético Madrid et rejoint Liverpool. Il s'agit là d'une chance unique pour le natif de Buenos Aires. Du haut de ses 19 ans, Agüero devient le patron de l'attaque et hérite du numéro 10. Il n'inscrit pas moins de 19 buts en championnat, et qualifie l'Atlético en Ligue des Champions pour la première fois en dix ans.

Tous deux formés à l'Independiente, Sergio Agüero et Diego Forlan forment l'une des paires offensives les plus impressionnantes au monde à la fin des années 2000 et inscrivent environ soixante buts en 2008. Entre-temps, Kun Agüero remporte les Jeux Olympiques 2008 avec l'Albiceleste. Un sacre auquel il contribue avec Leo Messi, en inscrivant notamment un doublé face au Brésil en demi-finale.

Cinq ans et 101 buts après son arrivée, Agüero demande en 2011 son départ avec un statut de grand numéro neuf et de légende du club.

D'enfant de Buenos Aires à Roi d'Angleterre

Nouveau club, nouvelle ville, nouveau championnat. Même fougue, même qualité face au but. Le 15 août 2011, marque face à Swansea pour ses débuts avec les Cityzens, vingt jours seulement après son arrivée en Angleterre. Son adaptation est d'une rapidité déconcertante, et Sergio Agüero clôt sa première saison avec 23 buts et dix passes décisives, en finissant troisième meilleur buteur du championnat, derrière Robin Van Persie et Wayne Rooney. Mais de tous ces buts, c'est bien celui à la dernière minute de la dernière journée de Premier League qui restera à jamais gravé dans les mémoires. Grâce à la frappe la plus importante de sa carrière, Kun Agüero permet à Manchester City d'être champion d'Angleterre pour la première fois en 44 ans.

Sergio Aguero has announced his retirement from football at the age of 33 due to a heart condition.📊 He retires as the fourth-highest scorer in Premier League history.👕 275 Games⚽️ 184 Goals⏱️ 93:20"Balotelli... AGUEROOO!" pic.twitter.com/G6nxDxQnDF — BetConnect (@betconnect) December 15, 2021

En 2013-2014, après une saison légèrement plus terne mais tout de même ornée de 17 réalisations toutes compétitions confondues, Agüero reprend des couleurs et inscrit 28 buts. Décisif plus d'une fois par match, il participe grandement au nouveau sacre domestique des Cityzens. En phase de groupes de Ligue des Champions, Manchester City marque les esprits. A l'Etihad Stadium, les Skyblues remontent un déficit de deux buts face au Bayern Munich pour s'imposer 3-2. Trois buts inscrits par l'enfant de Buenos Aires. Qualifiés pour les huitièmes de finale, les Mancuniens signent le meilleur parcours européen de leur Histoire, mais ne peuvent rien face au Barça de Lionel Messi.

Pep Guardiola, une arrivée boulversante

L'arrivée de Pep Guardiola en juin 2016 est un changement majeur dans l'Histoire récente de Manchester City. Sous les ordres du tacticien espagnol, Kun Agüero continue d'empiler les buts. Toutefois, les exigences tactiques de Guardiola le forcent à modifier son style de jeu. Dénaturé de son style de pur finisseur, Kun doit participer à la construction, venir chercher le ballon plus bas et permuter avec les autres attaquants. L'Argentin réussit à nouveau une belle adaptation lors des deux saisons suivantes, en inscrivant 33 puis 30 buts. Champion pour la troisième fois en six ans, Manchester City ne parvient toujours pas à dépasser les quarts de finale de Ligue des Champions, butant contre le surprenant Monaco, puis face à l'insaisissable Liverpool.

Le déclin

Les deux dernières saisons de Sergio Agüero en Angleterre sont celles du déclin. Plus fragile, moins virevoltant, l'Argentin se blesse plus souvent et marque moins. Après dix ans passés en terre Mancunienne, Agüero dispute le 13 mai 2021 sa dernière rencontre avec le maillot des Skyblues. Entré en jeu en seconde période, il inscrit un doublé sous l'ovation de l'Etihad Stadium. Du haut de ses 260 buts avec Manchester City, il bat le record de buts pour un même clubs de Premier League, jusque-là détenu par Wayne Rooney.

Barcelone, un épilogue déchirant

Lorsqu'il signe librement à Barcelone cet été, Agüero entend terminer sa carrière aux côtés de son ami de toujours, Lionel Messi. Malgré le départ forcé de la star argentine vers le PSG, le Kun continue de s'entrainer et réaffirme son envie de tout donner pour le club. Ironie du sort, son premier et seul but sous le maillot Blaugrana est inscrit face au Real Madrid, alors que son équipe est en plein naufrage.

Le 30 octobre dernier, Sergio Agüero est victime d'un malaise cardiaque, qui le force à arrêter prématurément une carrière forte de près de 400 buts et de 21 trophées collectifs glanés en 18 ans de carrière.

Sa carrière exceptionnelle a profondément marqué l'Histoire de la Premier League et de Manchester City, et plus largement le football du XXIe siècle.