Les "belles années" de Romelu Lukaku à Everton: "Une étape très importante de ma carrière"

Romelu Lukaku retrouve un club qu'il connaît par cœur, jeudi soir, avec Chelsea.

Les Blues accueillent en effet Everton, un club qui a compté dans la carrière de Romelu Lukaku. "J'ai vécu de très belles années là-bas. Ça a été un club très important dans mon développement en tant que footballeur", confirme le Diable Rouge pour ChelseaFC.com.

"Everton m'a donné l'opportunité d'inscrire mon nom sur la carte de la Premier League. Les supporters sont géniaux... Jouer à Goodison Park a été une expérience formidable pour moi, j'ai apprécié chaque minute que j'y ai passée", insiste encore l'attaquant de Chelsea.

4 saisons, 166 matchs, 87 buts

Car c'est avec Everton qu'il a définitivement conquis le championnat anglais. "C'était important pour moi de trouver dans un club qui me donnait du temps de jeu et l'occasion de continuer à apprendre. Everton m'a donné cette liberté. Ce sera un beau moment de revoir certaines personnes, des joueurs et des membres du staff qui sont encore là et de saluer les fans des Toffees."

Après avoir épaté avec West Bromwich Albion, Romelu Lukaku avait rejoint Everton en 2013, alors qu'il n'avait que 20 ans. Son prêt s'est transformé en transfert définitif et le buteur belge est finalement resté quatre ans à Goodison Park. Au total, il a inscrit 87 buts en 166 rencontres avant de quitter la Mersey pour Manchester United, en juillet 2017.