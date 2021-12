Tuchel à la rescousse d'Aubameyang?

L'attaquant et l'entraîneur se sont côtoyés au Borussia Dortmund.

Déchu du brassard de capitaine et écarté de l’équipe première depuis deux matchs et jusqu’à nouvel ordre, l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans, 14 matchs et 4 buts en Premier League cette saison) paie cher ses écarts disciplinaires avec Arsenal. Ancien entraîneur du Gabonais au Borussia Dortmund (2015-2017), Thomas Tuchel s’inquiète pour son ex-buteur.

"Je lui parlerai à un moment, mais je ne veux pas le déranger. Il était un joueur très important pour moi, nous avions une relation très intime. Aujourd’hui encore, quand on se voit, c’est toujours très sympa. Je ne peux dire que des choses positives au sujet de lui, en tant que joueur et personne", a assuré le coach de Chelsea en conférence de presse. Pour autant, l’Allemand ne souhaite pas s’immiscer dans les affaires internes des Gunners.

"Je me sens désolé pour lui, qu’il soit dans le mal, parce que ce n’est pas là où il devrait être avec ses qualités et que ça ne correspond pas à la personne qu’il est, je le maintiens. Mais je ne suis pas impliqué dans ce qu’il se passe dans son club. Je veux faire preuve de respect et ne pas juger ce qui est juste ou non", a souligné le technicien.