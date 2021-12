Belaili: des discussions très avancées avec un club de Ligue 1

Le joueur algérien est libre de tout contrat.

Très performant avec la sélection algérienne depuis le sacre à la CAN 2019, l’ailier Youcef Belaïli (29 ans) brille ces derniers jours avec les Fennecs A’ à l’occasion de la Coupe Arabe. Jeudi, le natif d’Oran a résilié son contrat avec son club du Qatar SC et se retrouve libre de tout engagement. Une situation dont plusieurs formations de Ligue 1 se verraient bien profiter !

L’AS Saint-Etienne et un club du sud de la France auraient ainsi pris des renseignements, révèle Foot Mercato, mais c’est surtout Montpellier qui se montrerait le plus insistant dans ce dossier. Alors que son unique expérience en Europe se limite à un passage éclair à Angers fin 2017, l’Algérien serait disposé à faire des concessions sur son salaire pour retenter sa chance sur le Vieux Continent. Et même si sa préférence va à la Liga, qui se marierait à merveille avec son profil technique, la L1 reste une option envisageable.

Le club qui parviendra à mettre la main sur ce joueur talentueux, au parcours cabossé, ne devrait pas le regretter !