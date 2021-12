Mbappé et le collectif: "Tout cela, c'est bien plus important"

L'attaquant français veut gagner des titres collectifs, bien plus que de soigner ses statistiques.

Kylian Mbappé (22 ans, 23 matchs et 13 buts toutes compétitions cette saison) dispute-t-il sa dernière saison au Paris Saint-Germain ? Nul ne le sait. Une chose est sûre, l'attaquant français compte bien tout rafler avec le club de la capitale après un dernier exercice décevant sur le plan collectif.

"L’année dernière, j’ai fait une super année individuelle, marqué plus de 40 buts, fini meilleur buteur sur l’année civile... Mais voilà, on n’a pas gagné le championnat, ni la Ligue des Champions. À la fin, tu te dis : 'Est-ce que ça vaut le coup si tu ne gagnes pas ? Non'. Je préférerais en mettre moins, une trentaine, faire des passes décisives et qu’on prenne la Ligue des Champions, donc les objectifs individuels c’est bien mais si tu ne gagnes pas de titre, tu apprécies à moitié. Gagner la Ligue des Champions, le championnat et la coupe, c’est le plus important. Pour l’instant, on est sur le bon chemin, mais les grosses échéances arrivent et c’est à ça qu’on doit se préparer", a expliqué le buteur tricolore pour le site officiel du PSG.