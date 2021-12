🎥 Coupe de France : ça passe pour Monaco et Eliot Matazo (décisif), Marseille, Saint-Etienne et Lens au tour suivant

Cinq rencontres étaient au programme des 1/32e de finale de la Coupe de France cet après-midi.

Red Star - Monaco

L'ASM s'est qualifié sans accroc pour le tour suivant. Avec Eliot Matazo au coup d'envoi et auteur de la passe décisive sur le second but monégasque, la formation de Niko Kovač a compté sur Ben Yedder, auteur d'un doublé (33e et 65e), pour poursuivre son parcours.

Marseille - Cannet Rocheville

Mené au score suite au but de Core (16e), l'OM n'a pas tremblé et est parvenu à renverser le match. Milik égalisait sur penalty (41e) juste avant le repos, avant de planter deux autres buts (58e et 90e). Luis Henrique (77e) inscrivait le 3e but Marseillais.

🇵🇱 Arkadiusz Milik został pierwszym zawodnikiem, który zdobył hattricka dla Marsylii na Stade Vélodrome w Pucharze Francji od czasu Jean-Pierre'a Papina i meczu ze Stade Rodez w 1991 roku.



Marsylia pokonała Cannet-Rocheville 4:1. Jedna z bramek. 👇pic.twitter.com/xKdliUAhvs — Trójkolorowa Piłka (@Trojkolorowa_) December 19, 2021

Stade Poitevin - Lens

Un petit but de Ganago (36e) permet aux Sang et Or de valider leur billet pour le prochain tour.

Lyon La Duchere - Saint-Etienne

Les Verts se sont qualifiés à l'occasion de la première de Pascal Dupraz, son nouveau coach. Un but de Nordin (32e) aura été suffisant pour se qualifier.

Bergerac - Metz

La modeste formation de Nationale 2 a sorti le FC Metz. Dans une rencontre sans buts, les pensionnaires du stade Gaston Simounet l'ont emporté lors de la séance de tirs au but