Zidane au PSG ? "Il n'y a jamais eu le moindre contact"

C'est l'un des noms les plus souvent associés au Paris Saint-Germain : celui de Zinedine Zidane. Mais Leonardo, directeur sportif du club, nie ces rumeurs.

Mauricio Pochettino est sous pression presque depuis son arrivée au PSG, et un nom plane au-dessus de sa tête comme une épée de Damoclès : Zinedine Zidane. Le Français est probablement le plus bankable des entraîneurs libres, et il est souvent lié au club parisien. Mais Leonardo, directeur sportif du PSG, a nié tout contact : "Nous n'avons jamais contacté ni Zidane, ni un autre entraîneur", affirme-t-il sur Europe 1.

Et ce même après le départ de Thomas Tuchel : "Après le départ de Tuchel, nous n'avions discuté qu'avec Pochettino. Pas avec un autre. Nous n'avons jamais contacté Zinedine Zidane", conclut Leonardo. Le sujet est donc clos.