Vincent Kompany priorité du Bayern de Munich : les dessous de la folle rumeur !

Et tout d'un coup, Vincent Kompany est cité au Bayern de Munich. Alors qu'en début de semaine, on parlait d'un intérêt prudent de la part du grand club allemand, le Belge est désormais considéré en Allemagne comme le grand favori pour le poste d'entraîneur.

Le Bayern de Munich a déjà pris des renseignements auprès de Vincent Kompany lui-même. Mes médias allemands annoncent que l'actuel coach de Burnley est en tête de liste pour succéder à Thomas Tuchel. (Pour plus d'informations, lire ICI).

Et pourtant, Kompany a été relégué en Championship cette saison avec Burnley. D'où vient alors cet intérêt prononcé de l'un des plus grands clubs du monde ? Eh bien, le directeur technique Max Eberl est depuis longtemps un grand fan de la philosophie de Kompany.

Pep Guardiola, qui a déjà été entraîneur du Rekordmeister, a également eu des mots très élogieux pour son ancien protégé. Et vous Guardiola a déjà influencé de nombreux grands entraîneurs, notamment Julian Nagelsmann, Xavi, Mikel Arteta. Son avis vaut son pesant d'or !

De plus, Kompany possède le profil recherché par le Bayern : il maîtrise l'allemand, prône un football moderne et est un motivateur hors pair. De plus, les grands entraîneurs que le Bayern avait contactés auparavant ont dû se retirer pour différentes raisons.

Avec Burnley, Kompany a encore un contrat de quatre ans qui devrait donc être racheté. Ce n'est pas un problème pour l'un des clubs les plus riches du monde. Et un détail non négligeable à prendre en compte : Kompany est lui-même intéressé par un changement.