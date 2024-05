Grosse désillusion : pas de licence et même un risque de retour en provinciales pour le club de Kevin Mirallas !

L'Eendracht Alost avait obtenu la montée de la D2 ACFF à la Nationale 1 (renommée D1 ACFF). Mais finalement, le club de Kevin Mirallas ne sera pas promu... et risque même gros.

On pensait l'Eendracht Alost proche de revenir d'entre les morts et en route vers les divisions nationales. Kevin Mirallas, directeur sportif du club limbourgeois, avait surmonté d'énormes difficultés en interne et se réjouissait de relever ce nouveau défi en Nationale 1, comme il nous l'avait raconté (lire ici).

Mais en coulisses, encore fallait-il obtenir la licence. Et au vu des incertitudes qui entourent l'Eendracht Alost, c'était un point d'interrogation. Malheureusement pour Mirallas, le couperet est tombé.

Le Nieuwsblad nous apprend en effet ce mercredi que le Tribunal Arbitral du Sport, suivant la décision de la Commission des Licences, avait décidé de refuser à l'Eendracht Alost sa licence pour la D1 ACFF (qui remplacera la Nationale 1 à partir de la saison prochaine).

Non seulement Alost n'évoluera pas au troisième échelon national, mais le club risquerait même de ne pas obtenir sa licence pour les D2 et D3 ACFF. La demande de licence pour ces divisions a été effectuée à part et sera traitée plus tard.

Si cette licence pour les divisions inférieures est refusée, l'Eendracht Alost pourrait même se retrouver administrativement relégué... en P1. Cela signerait à n'en pas douter la fin du projet et de l'implication de Mirallas au sein du club...