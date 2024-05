Incroyable : "Les discussions entre Kompany et le Bayern Munich ont débuté"

Cela débutait comme une improbable rumeur, et pourtant nous y sommes : Vincent Kompany, relégué avec Burnley cette saison, pourrait bien devenir l'entraîneur du Bayern Munich. Comme nous vous l'expliquions récemment, le Rekordmeister faisait du coach belge l'une de ses pistes prioritaires.

Max Eberl, directeur technique du Bayern Munich, apprécie grandement la philosophie de Kompany, dont le profil "correspond" bel et bien à ceux que recherche le club, confirmait rapidement la presse allemande. Et malgré son expérience mitigée en Premier League, Vincent Kompany gardait donc la cote, fort de sa réussite en Championship et des éloges de Pep Guardiola, son ancien entraîneur, lui-même passé par le Bayern.

Restait désormais à établir un contact, et Kompany pouvait bien se rapprocher du poste le plus convoité de cet intersaison sur les bancs européens. Les chances de le voir rester sur le banc de Burnley semblaient limitées, et de l'intérêt anglais existait également.

🔥🆕 News #Kompany | Talks between Bayern and Burnley have started. Bayern are now preparing the next steps …



➡️ Kompany wants to become the new manager of FC Bayern. Verbal agreement in principle is done as also via @sachatavolieri ✔️🔴



Not a done deal yet. Deal can still… pic.twitter.com/KxSwfPO0v7