La presse anglaise cite Kompany à la tête d'un club du top anglais, une autre source dément

La rumeur prend de l'ampleur, se confirme même : Vincent Kompany pourrait bien quitter Burnley... pour le Bayern Munich. Un média anglais envoie également le Belge à la tête d'un grand club anglais, mais la rumeur a été démentie.

Chelsea se sépare de Mauricio Pochettino, et la liste des noms cités pour succéder à l'Argentin est longue. Kieran McKenna, promu en Premier League avec Ipswich, serait l'un des candidats "sérieux", selon The Evening Standard, et son nom est cité par Fabrizio Romano parmi les pistes étudiées.

Sebastian Hoeness, le coach du Vfb Stuttgart (2e en Bundesliga), Enzo Maresca (promu avec Leicester City), Roberto De Zerbi (qui quitte Brighton & Hove Albion) ou encore Michel, coach de Gérone (3e de LaLiga) sont d'autres noms évoqués.

Mais le Daily Mail ajoute une autre piste : celle menant à Vincent Kompany, relégué avec Burnley mais dont la cote n'a pas vraiment baissé. Le média affirme même que des discussions auraient déjà eu lieu avec l'ancien entraîneur d'Anderlecht.

Une information pour le coup démentie par Fabrizio Romano, qui assure : "Il n'y a aucune discussion avec Kompany (ciblé par le Bayern), Thomas Tuchel, Hansi Flick ou Antonio Conte".

Car c'est bien LA grande information de ces derniers jours : Vincent Kompany ne serait pas seulement ciblé par le Bayern Munich, il en serait tout simplement l'une des priorités (lire ici). Le défi d'une vie pour l'ancien défenseur de Manchester City !