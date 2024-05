Kevin De Bruyne va-t-il quitter l'Europe ? Une nouvelle piste est évoquée

L'avenir de Kevin De Bruyne est dans le flou après le titre remporté avec Manchester City. Le Diable Rouge n'a plus qu'un an de contrat, et un départ cet été paraît dans les tuyaux.

Kevin De Bruyne a encore prouvé cette saison, dès son retour de blessure, qu'il était l'un des meilleurs si pas le meilleur milieu de terrain du monde. Sans ses 10 passes décisives en 18 matchs de Premier League, pas sûr que Manchester City ait été sacré champion d'Angleterre le week-end passé. Mais De Bruyne aura 33 ans avant le début de l'Euro 2024 et n'a plus qu'un an de contrat à Manchester City. S'il est de retour en pleine forme physique pour le moment, le Belge n'a jamais caché qu'il n'envisageait pas de jouer loin dans sa trentaine, et le moment pourrait donc être idéal pour un dernier défi hors d'Europe. La MLS pour 2025 ? La rumeur ne date pas d'hier : l'Arabie Saoudite fait les yeux doux à Kevin De Bruyne, qui n'a pas écarté l'idée. Récemment, une autre piste était évoquée : celle menant aux USA et plus précisément au futur club de San Diego, qui débutera en MLS en 2025. De quoi laisser un peu de temps de réflexion à De Bruyne. Mais Het Laatste Nieuws mentionne désormais d'autres clubs de MLS : New York City, club faisant partie du City Group et où Frank Lampard, par exemple, avait fini sa carrière, mais aussi le LA Galaxy. Les USA auraient la préférence de KDB lui-même par rapport à l'Arabie Saoudite. Une autre option, bien sûr, est une prolongation de contrat à Manchester City, où il est très apprécié. Mais cela constituerait une prise de risque de la part des dirigeants mancuniens, que De Bruyne devrait rencontrer cet été pour en discuter. Quoi qu'il en soit, s'il rejoint la MLS, cela devrait être au plus tôt en vue de la saison 2025. Seule l'Arabie, qui ne tient pas la corde, pourrait donc se l'offrir cet été.