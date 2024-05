Inoxydable : à 40 ans, cet ancien du Standard prolonge encore le plaisir !

Dante Bonfim n'a pas envie de raccrocher les crampons ! À 40 ans, le défenseur de l'OGC Nice a prolongé pour une saison.

Dante (40 ans) arrivait en fin de contrat à l'OGC Nice cette saison, et à son âge, beaucoup auraient décidé d'arrêter les frais. Mais le Brésilien a choisi de prolonger pour une 9e saison chez les Aiglons, comme l'a annoncé le club via ses réseaux ce mercredi.

Une prolongation en forme de faux départ : l'OGC Nice semble en effet faire ses adieux, accompagnant la vidéo des mots "Merci pour tout capitao (capitaine)...", et Dante Bonfim lui-même entame la vidéo en déclarant qu'il est temps de "dire au revoir" aux supporters niçois.

Mais pas sans disputer une ultime (?) saison, au terme de laquelle l'ancien du Bayern Munich aura donc 41 ans bien sonnés. Depuis son arrivée en 2016, l'ex-international brésilien (13 caps) a disputé 282 matchs pour l'OGC Nice.

En Belgique, on l'a bien sûr connu sous les maillots du Sporting Charleroi, puis du Standard de Liège, où il a remporté les titres de champion de Belgique de 2008 et 2009 ainsi que la Coupe en 2008. Depuis, Dante a été trois fois champion d'Allemagne et a gagné la Champions League en 2013.