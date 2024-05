Trois champions encore possibles : sans la division des points, le titre aurait été joué d'avance...

Il reste encore une journée de championnat, et la lutte pour le titre des Champions' Play-offs reste extrêmement serrée. Le Club Bruges a son destin entre ses mains, mais techniquement, trois équipes peuvent encore devenir championnes.

Tout d'abord, la situation actuelle. Le Club de Bruges est devenu le nouveau leader en Champions Play-offs après sa victoire face au RSC Anderlecht (0-1). Les Blauw en Zwart ont 49 points et sont ainsi très proches du titre.

Le RSC Anderlecht reste donc à 46 points, tandis que l'Union, grâce à sa victoire contre le Cercle, est également à 46 points. Ils occupent actuellement la deuxième place.

Pour rappel : en cas d'égalité de points, l'Union serait championne car ils n'ont pas reçu de demi-point supplémentaire au début des Play-offs. Le RSC Anderlecht et le Club l'ont reçu, mais en cas d'égalité, le RSC Anderlecht l'emporterait sur les Blauw en Zwart en raison du classement de la phase classique.

Dans un scénario sans la réduction des points, l'Union serait toujours en tête du classement avec 81 points (70+11) et aurait déjà pu revendiquer le titre. Le RSC Anderlecht (77, 63+14) et le Club (74, 51+23) ne pourraient plus mathématiquement être sacrés.

Anderlecht devient champion si...

Il bat l'Antwerp ET le Club perd contre le Cercle Brugge ET l'Union ne gagne pas contre Genk

Le Club de Bruges devient champion si...

Il bat le Cercle ou

Il fait match nul contre le Cercle ou

Il perd contre le Cercle, mais l'Union et Anderlecht ne gagnent pas

L'Union devient championne si...