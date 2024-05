Un nouveau départ au Beerschot, à peine remonté en D1A

Le Beerschot a déjà dû déplorer plusieurs départs depuis la remontée en D1A. Dans la foulée du directeur sportif, c'est désormais Frédéric Frans, coach des U23 anversois, qui quitte le club.

Le Nieuwsblad annonce ce mercredi soir que Frédéric Frans (35 ans) va quitter le Beerschot et devenir l'entraîneur principal du Sporting Hasselt.

Le club limbourgeois vient d'être promu en D1 VV, connue cette saison sous le nom de Nationale 1 et scindée en deux divisions à partir de la saison prochaine.

Frans était sous contrat au Beerschot, et y entraînait actuellement les U23 en D3 VV. L'ancienne icône du Kiel faisait cependant partie des options pour renforcer le staff de Dirk Kuyt en D1A, où il a disputé plus de 100 matchs pour le Beerschot et le Lierse.

Ce départ aurait-il eu lieu sans l'atmosphère incertaine en coulisses du côté du Beerschot ? Le directeur sportif des Rats, Gyorgy Csepregi, a en effet quitté le navire pas plus tard que cette semaine, mécontent du projet sportif mis en place par les propriétaires saoudiens.