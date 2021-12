Guendouzi veut s'inscrire dans la durée: "Si l'OM se maintient en Ligue 1..."

L'international français a envie de se projeter avec Marseille.

Prêté par Arsenal cette saison, Mattéo Guendouzi (22 ans, 23 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) s'est rapidement imposé à l'Olympique de Marseille, où il est très apprécié au sein du club et chez les supporters. Et l'aventure se poursuivra plus d'une année. En conférence de presse ce mardi, le milieu olympien a évoqué son envie de rester longtemps à l'OM.

"Si le club se maintient en Ligue 1, je reste à l'OM, a confirmé l'international français, dont l'option d'achat est fixée à 11 millions d'euros. J'ai signé pour m'inscrire dans la durée ici. C'est un choix mûrement réfléchi. Ce n'est pas que cette année, mais aussi pour la suite de ma carrière."

Des propos qui devraient ravir les fans marseillais.