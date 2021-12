Quatrième match et premier trophée pour Marc Wilmots avec le Raja?

Après avoir découvert le championnat national, Marc Wilmots s'attaque à la Supercoupe d'Afrique.

Un peu plus d'un mois après son arrivée sur le banc du Raja Casablanca, Marc Wilmots a déjà l'occasion d'offrir un premier trophée à son nouveau club. L'actuel deuxième du championnat marocain dispute en effet la Supercoupe d'Afrique mercredi soir.

Vainqueurs de la Coupe de la Confédération en 2021, le Raja affronte Al-Ahly tenant du titre de la Ligue des Champions. Un club égyptien dans lequel on retrouve une autre connaissance du football belge: Percy Tau, qui avait signé au Caire l'été dernier, et qui a marqué cinq buts en six matchs l'été dernier.