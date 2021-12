Antonetti s'en prend à l'arbitre: "Lyon, c'est l'endroit où je me suis le plus fait voler dans ma carrière"

Le coach de Metz ne digérait pas une décision du VAR.

Après le match nul obtenu à Lyon (1-1) ce mercredi en Ligue 1, Frédéric Antonetti était furieux contre l’arbitre Pierre Gaillouste ! L’entraîneur du FC Metz regrette le but refusé à son attaquant Opa Nguette pour un hors-jeu litigieux dès la première minute.

"Je n'avais pas vu l'image, et là je l'ai revue. C'est catastrophique, s’est plaint le coach messin. L'arbitre m'a dit qu'il faisait confiance aux outils. Mais les outils sont utilisés par des hommes, et moi je n'ai pas confiance en les hommes. Lyon, c'est l'endroit où je me suis fait le plus voler dans ma carrière. J'ai les boules car ça fait plusieurs faits de jeu cette saison. Je ne vous parle pas si ça avait été de l'autre côté... On en aurait parlé une semaine. Ce n'est pas juste."

Même au ralenti, il est difficile de juger la position de Nguette par rapport au dernier défenseur lyonnais Damien Da Silva.