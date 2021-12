Riolo se paie le PSG: "C'est lamentable"

Le PSG version galactique ne fait décidément pas l'unanimité. Pochettino non plus.

Sauvé par un but de Mauro Icardi à la 92e minute, le Paris Saint-Germain a encore déçu dans le jeu face au FC Lorient (1-1), mercredi, lors de la 19e journée de Ligue 1. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a fait part de son ras-le-bol face aux performances du club de la capitale.

"Le PSG, c'est l'équipe phare de notre Ligue 1. Mais honnêtement, à part leur taper dessus, il n'y a rien à dire. Techniquement et tactiquement, il n'y a rien, a résumé le journaliste. Tu es en présence de joueurs qui n'en ont rien à cirer. Les supporters du PSG, devant leur télévision face à leur équipe, je me demande ce qu’ils peuvent penser ! Leonardo nous a fait la leçon : 'si vous critiquez Messi, c'est que vous ne connaissez rien. Tout va bien, Ramos va revenir...' Ils se foutent de notre gueule. C'est lamentable ! Le niveau de l'équipe a été lamentable ce soir (mercredi) ! Et c'est depuis le début de l'année."

Il est vrai que malgré sa 1ère place au classement de la Ligue 1, 13 points devant Nice et Marseille (qui a joué un match en moins), le PSG ne fait pas rêver sur les terrains de l'Hexagone malgré un effectif composé de stars.