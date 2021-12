Thomas Monconduit: "Un petit PSG, mais si on nous avait dit qu'on allait faire 1-1...."

Du côté de Lorient, on n'est ni totalement satisfait, ni totalement déçu.

Rattrapé à la 92e minute, le FC Lorient n'est pas passé loin de l'exploit contre le Paris Saint-Germain (1-1), mercredi soir, lors de la 19e journée de Ligue 1. Thomas Monconduit (30 ans, 16 matchs et 3 buts en L1 cette saison), auteur de l'ouverture du score avant la pause, est déçu du résultat face à un PSG qui ne l'a pas séduit.

"On est frustré à la sortie de ce match. Mais si on nous avait dit qu'on allait faire 1-1 contre le PSG au début de la rencontre, on aurait signé. Vu le scénario, on peut être frustrés. On a mal joué les coups. En plus, on est à onze contre dix. C'est encore plus dommage. On va prendre ce point et s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien. C'était un petit PSG. Quand il n'y a pas Neymar et Mbappé, ils manquent de vitesse, de percussion et de création", a jugé le milieu de terrain lorientais.