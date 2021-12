Yunis Abdelhamid et les joueurs de Reims crient au scandale après le nule à l'OM !

LA fin de rencontre a été houleuse ce mercredi soir au Vélodrome.

Ce mercredi, Reims a concédé un nul dans les dernières secondes contre l'Olympique de Marseille (1-1) à l'occasion de la 19e journée de Ligue 1. Frustré par le penalty obtenu par les Phocéens en fin de rencontre, le défenseur central rémois Yunis Abdelhamid (34 ans, 18 matchs et 1 but en L1 cette saison) n'a pas caché sa déception au micro de Prime Vidéo.

"Ce n'est pas passé loin, on a fait le match qu'il fallait. La première période a été moyenne, on n'a pas joué. Après la pause, on a essayé de mieux ressortir le ballon et de jouer, on a été récompensé. Je n'ai pas revu les images, mais à chaud, on se fait un peu voler... Franchement, Andreaw il est au duel à la tête, il regarde seulement le ballon et pas Payet. C'est compliqué de se faire avoir sur une erreur comme ça", a fustigé le capitaine rémois.

Sur cette action, il y a un contact entre Dimitri Payet et Andreaw Gravillon, le penalty ne semble donc pas incompréhensible. Par contre, un peu plus tôt dans la rencontre, Reims aurait également pu bénéficier d'un penalty avec un duel litigieux entre Hugo Ekitike et Duje Caleta-Car...