Berbatov s'en prend à Ronaldo:" Il a pris la place de Cavani dans l'équipe"

Du coup, l'Uruguayen va s'en aller du côté du FC Barcelone si les deux équipes trouvent un accord.

En tant qu’ancien Red Devil (2008-2012), Dimitar Berbatov garde un œil avisé sur la situation sportive et l’actualité de Manchester United. Et le Bulgare n’a visiblement pas apprécié le traitement réservé à l’attaquant Edinson Cavani (34 ans, 5 apparitions et 1 but en Premier League cette saison), mis de côté depuis cet été et le come-back de Cristiano Ronaldo (36 ans, 13 matchs et 7 buts en Premier League cette saison).

"Malgré une bonne première saison, Cavani n'a pas assez joué. (…) Quand quelqu'un comme Cristiano Ronaldo arrive dans un club, il prend toute la lumière, il joue chaque match. Ce n'est pas une situation juste car Cavani a tant donné pour l'équipe la saison dernière, avant d’obtenir son nouveau contrat. Mais Ronaldo a pris sa place dans l'équipe… Ce n'est pas juste mais ça arrive dans le monde du football", a déploré l’ex-attaquant mancunien, via des propos relayés par la radio RMC.

Pour rappel, Cavani est plus que jamais annoncé sur le départ sur ce mercato d’hiver. L’Uruguayen ferait notamment office de cible de choix pour le FC Barcelone, à défaut de s’imposer comme une priorité pour les Blaugrana.