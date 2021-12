Premier League : la rencontre Leeds-Aston Villa reportée

Et voilà une nouvelle rencontre victime de la recrudescence du coronavirus en Angleterre. La rencontre de Premier League entre Leeds et Aston Villa, prévue le 28 décembre, est officiellement reportée suite aux nombreux cas détectés au sein de l'effectif de Marcelo Bielsa.

Aston Villa can confirm our Premier League fixture with Leeds United on Tuesday, December 28 has been postponed due to Covid cases in the Leeds squad.