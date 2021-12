📷 Un joueur de Manchester City agressé par quatre cambrioleurs

Dans une story partagée sur son compte Instagram, le défenseur de Manchester City a annoncé avoir été agressé par quatre cambrioleurs, qui lui ont dérobé des bijoux

Dans une story publiée sur son compte Instagram, Joao Cancelo a annoncé s'être fait agresser par quatre individus. Le joueur de Manchester City apparaît avec la tempe ouverte et un oeil au beurre noir. "Malheureusement, aujourd'hui, j'ai été agressé par quatre lâches qui m'ont blessé et ont essayé de blesser ma famille", a expliqué le Portugais.

Le back droit est ensuite revenu sur l'agression. "Ils ont réussi à prendre tous mes bijoux et me laisser dans cet état. Je ne sais pas comment des gens avec une telle méchanceté peuvent exister. La chose la plus importe, c'est que ma famille aille bien, heureusement."