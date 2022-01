Le "but de l'année" des Diables Rouges, signé Thorgan Hazard

Il était nominé à deux reprises, il remporte la timbale grâce au but qui avait envoyé les Diables en quart de finale de l'Euro.

Kevin De Bruyne, Alexis Saelemaekers et Thorgan Hazard (deux fois) étaient nominés, c'est bien le Brainois qui remporte le trophée du "Besix Goal Of The Year". Le milieu offensif du Borussia Dortmund a été plébiscité par les supporters des Diables Rouges pour le but inscrit, à Séville, contre le Portugal, en huitième de finale du dernier Euro.

C'est la deuxième fois que Thorgan Hazard remporte le trophée du but de l'année des Diables. Il succède à Dries Mertens. Axel Witsel et Nacer Chadli figurent également au palmarès.