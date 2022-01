Daniel James donne de l'air à Leeds, Everton n'y arrive toujours pas

Une seule victoire en 12 rencontres pour Everton, qui s'enfonce encore un petit peu plus dans le classement.

Leeds a eu chaud, mais les hommes de Marcelo Bielsa s'imposent face à Burnley (3-1) et prennent huit points d'avance sur leur adversaire du jour. Leeds a pris les choses en main en première mi-temps, et a été recompensé à cinq minutes du retour au vestiaires grâce à Harrison. En début de seconde période, Maxwel Cornet inscrit un superbe coup-franc direct et permet aux Clarets de revenir à égalité. Dallas redonne l'avantage aux locaux à quinze minutes du terme, mais Burnley pousse pour égaliser. Alors que la tension est à son maximum, Daniel James place une tête à bout portant et sécurise trois points capitaux pour Leeds.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Everton, défait sur sa pelouse face à Brighton (2-3). Le début de la rencontre est catastrophique pour les Toffees. Les hommes de Rafael Benitez sont menés 0-2 en l'espace de 25 minutes. Alors que Calvert-Lewin a l'occasion de réduire la marque, ce dernier envoie son penalty sur la transversale. Everton n'y arrive pas, et malgré la réduction du score de Gordon, Mac Allister enfonce encore un petit peu plus les Toffees en marquant le 1-3 à vingt minutes du terme. La nouvelle réduction du score de Gordon ne changera rien et Everton, défait pour la neuvième fois cette saison, s'enfonce encore un petit peu plus dans le classement et n'a remporté qu'une seule de ses douze dernières rencontres.

Dans la dernière rencontre de ce début d'après-midi, Brentford, malgré l'ouverture du score de Danny Ings au quart d'heure, s'impose 2-1 face à Aston Villa grâce à des buts de Wissa et de Rasmussen.