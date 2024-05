L'Union relancée dans la course au titre...grâce à Mignolet ? "C'est un détail, mais..."

Le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise se sont quittés sur un score de partage ce lundi (2-2). Malgré plusieurs arrêts, Simon Mignolet a été pointé du doigt sur une phase décisive.

Face à l'Union, Simon Mignolet a réalisé plusieurs beaux arrêts. Fidèle à lui-même, il a également rassuré sa défense lorsque l'Union poussait en fin de rencontre.

Alors que le Club de Bruges menait 2-1, Koki Machida s'est élevé plus haut que les autres défenseurs brugeois et a placé une reprise de la tête hors de portée de Mignolet.

Un but qui pourrait tout changer dans la course au titre. En effet, l'Union reste à 3 points du duo de tête composé de Bruges et d'Anderlecht. Les deux leaders se rencontrent ce dimanche dans une rencontre de la plus haute importance.

René Vandereycken, ancien sélectionneur des Diables Rouges, a expliqué dans son analyse accordée au Nieuwsblad que selon lui, Mignolet était fautif sur le deuxième but de l'Union.

"Mignolet a fait ses arrêts, notamment sur le tir de Puertas, mais sur le but égalisateur, je pense qu'il s'est trompé", explique-t-il. "Mignolet quitte sa ligne et hésite. Il n'entre pas dans le duel avec Machida. Si Mignolet était resté sur sa ligne, il aurait pu avoir ce ballon. Un détail, mais qui aurait pu être décisif..."