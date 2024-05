Le Standard menacé par...la relégation ? "On ne sait pas ce qui va arriver..."

Le Standard de Liège est dans une situation très compliquée. Le club et 777 Partners n'ont plus d'avenir ensemble. Reste à voir ce qu'il adviendra du club, plongé plus que jamais dans le flou...

La saison du Standard a été longue, très longue. Aux résultats sportifs en berne se sont ajoutés les déboires administratifs, structurels et ensuite judiciaires liés à la gestion du propriétaire, 777 Partners.

Récemment, les supporters ont manifesté leur ras-le-bol et ont forcé l'annulation de la rencontre à domicile face à Westerlo, vendredi dernier. Sur le plateau de La Tribune, les différents consultants ont soutenu l'action des fans.

"C’est du jamais vu, c’est un geste fort de la part des supporters. On est inquiet, on ne sait pas ce qui va arriver", a déclaré Marc Wilmots. "C’est inhabituel mais on peut comprendre le ras-le-bol après une saison comme celle-ci. C’est très flou dans la communication. Les supporters ont frappé un grand coup de manière intelligente, sans violence. C’est de bon augure pour la suite", selon Philippe Albert.

L'avenir du Standard s'écrit encore en pointillés. En effet, on a pour l'instant aucune idée de qui va reprendre le club. Si le Standard vient à être déclaré en faillite, il sera...relégué dans les divisions inférieures.

Pourtant, il faudrait selon Marc Wilmots ne pas diaboliser cette éventualité. "J’ai vécu la même chose avec Schalke 04, on a failli descendre en D3 et le club était mort. Mais les supporters se sont rassemblés dans la difficulté. Ce serait pareil au Standard, ils seront présents même s’ils doivent recommencer plus bas. Pour couler un club il faut deux mois et pour en refaire un, il faut cinq ans", considère l'ancien Rouche.