Rencontre folle entre Chelsea et Liverpool, qui se quittent dos à dos

Un partage qui permet à Manchester City de compter dix points d'avance sur ses poursuivants.

Au terme d'une rencontre complètement folle, les Blues de Chelsea et les Reds de Liverpool se sont quittés dos à dos cette après-midi, 2-2.

Il ne faut pas deux minutes pour voir la première opportunité de la rencontre. Pulisic profite d'une erreur d'Alexander-Arnold et fonce droit vers Kelleher, venu suppléer Alisson positif au Covid, mais le portier des Reds plonge bien dans les pieds de l'ailier américain.

Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Sadio Mane de profiter d'une erreur défensive de Chelsea. L'attaquant sénégalais ne se fait pas prier, et ouvre le score pour les Reds. Avec ce but, Mane met fin à une série de sept rencontres consécutives sans trouver le chemin des filets en Premier League.

Liverpool domine et à la 26e minute, Salah se joue de Marcos Alonso après un caviar d'Alexander-Arnold et double la mise pour les Reds. Trois minutes avant le repos, Kovacic reprend un deuxième ballon à l'entrée de la surface et envoie une magnifique frappe de la lucarne de Kelleher. 1-2, la rencontre est relancée. D'autant que quelques minutes plus tard seulement, Pulisic, magnifiquement servi par Kante, fusille le portier des Reds d'une frappe du pied gauche et remet les deux équipes à égalité. Les Blues auraient même pu prendre l'avantage juste avant le repos, via Mason Mount.

Le début de la seconde période est à l'avantage de Liverpool. Les Reds multiplient les occasions dangereuses mais Salah, puis Mane, butent sur un excellent Edouard Mendy.

Après près de 70 minutes de folie, la rencontre se calme enfin, et les occasions se font plus rares. Aucune des deux équipes ne parvient à prendre l'avantage sur l'autre, et la rencontre se termine sur un partage spectaculaire, 2-2.

Chelsea, garde sa deuxième place avec un point d'avance sur Liverpool, mais ce partage fait surtout les affaires de Manchester City, qui compte désormais dix points d'avance sur les Blues et onze points sur les Reds.