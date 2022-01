Gary Lineker exprime son soutien à Big Rom : "C'est facile de s'acharner sur Lukaku"

Les temps sont durs pour Romelu Lukaku. Après un bon début de saison pour fêter son retour à Stamford Bridge, le Belge a fait face à un coup de mou, une blessure, une infection au Covid.

Le voilà désormais en froid avec le club et ses supporters suite à une sortie dans la presse qui lui a couté une place dans la sélection pour le match au sommet contre Liverpool.

L'affaire a largement été étalée dans les tabloïds et discutée dans les studios de télévision outre-Manche à l'image de Jamie Carragher sur Sky Sports, qui a évoqué un comportement caractéristique : "Il a fait cela dans tous les clubs où il a joué. Il n'a aucun problème à exprimer ouvertement qu'il n'est pas heureux à 100 % quelque part. Il était déçu de ne pas être revenu dans le onze immédiatement après sa blessure, mais c'est Tuchel qui décide", a déclaré l'ancien joueur de Liverpool.

Gary Neville estime que Thomas Tuchel a pris la bonne décision en laissant Lukaku hors du groupe face aux Reds : "Ce n'est pas agréable à entendre en tant qu'entraîneur, dirigeant de club ou coéquipier, surtout dans une équipe qui joue le titre. Je pense que Chelsea a été surpris par les mots de Lukaku. Mais je ne pense pas qu'il doive s'excuser, car il a clairement parlé avec son cœur. Il doit juste travailler dur pour avoir une seconde chance", a confié l'analyste sur Sky Sports également.

Tout le monde n'est pas contre Big Rom, Gary Lineker par exemple s'est exprimé sur le sujet via Twitter pour défendre le Belge : "C'est facile de s'acharner sur Lukaku mais n'oubliez pas que dans un conflit, il y a toujours deux versions de l'histoire. Une chose est sûre cependant : malgré les circonstances, les supporters soutiendront toujours le club et non le joueur", a communiqué le présentateur de Match of the Day.

