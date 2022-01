Lukaku-Tuchel, explications prévues pour ce lundi

Après s'être volontairement privé de Romelu Lukaku pour le choc face à Liverpool, Thomas Tuchel va discuter avec son attaquant ce lundi.

Thomas Tuchel s'est exprimé sur le sujet, inévitable, à l'issue du partage de ce dimanche entre Chelsea et Liverpool (2-2) et a ouvert la porte à Romelu Lukaku, écarté pour cette rencontre : "Nous allons avoir une réunion ce lundi. Romelu est notre joueur et on peut toujours faire marche arrière. Nous allons clarifier ça", affirme l'entraîneur allemand.

On imagine donc assez mal Lukaku rester écarté du noyau des Blues encore longtemps. "Une fois que nous aurons pris une décision, nous l'en tiendrons informé et vous aussi, peut-être", conclut Thomas Tuchel.