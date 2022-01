Carabao Cup : La rencontre entre Arsenal et Liverpool est décalée

Depuis quelques jours, Liverpool faisait pression pour le report de ce match, notamment à cause de la fermeture de leur centre d'entraînement. Ils auront finalement eu gain de cause "grâce" à un nouveau test positif, celui de Pep Lijnders, qui remplaçait Jurgen Klopp lui aussi touché par le Covid-19. Cela a accéléré les choses puisque l'EFL vient d'annoncer via un communiqué que le match serait reporté à une date qui reste à définir.

The first leg of the @Carabao_Cup Semi-Final between @Arsenal and @LFC scheduled for Thursday 6 January has been postponed following a formal request by @LFC due to a severe outbreak of COVID infections amongst their management and playing staff.#EFL https://t.co/0Y7YOlLMrQ