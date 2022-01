L'arbitre à Fofana: "Ne fais pas le con"

Tout le monde avait anticipé le tir au but de Fofana, même l'arbitre.

Véritable héros de la qualification de Lens face à Lille (2-2, 4-3 t.a.b.) mardi, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France, Seko Fofana (26 ans, 21 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) a eu un drôle d'échange avec l'arbitre avant son tir au but décisif.

"Je lui demande si je vais prendre un autre carton jaune et donc un rouge si j’enlève mon maillot à la fin, après avoir marqué (rires), a raconté sur Eurosport celui qui avait déjà été averti pendant le match après avoir enlevé son maillot suite à son doublé égalisateur. Il m’explique que oui, donc il me dit : 'Ne fais pas le con !'. Il avait anticipé, il avait anticipé..."

Pas de panique pour les Sang et Or : Fofana sera bel et bien au rendez-vous des huitièmes de finale face à Monaco.