🎥 La remise de Zlatan, l'accélération et la conclusion de Leao: le contre parfait du Milan AC contre la Roma

Les deux joueurs offensifs du Milan AC ont conjugué leurs talents pour définitivement enterrer la Roma jeudi soir.

Le Milan AC s'est fait peur, mais il est finalement parvenu à faire plier la Roma, jeudi soir, dans un match comptant pour la 20e journée de Serie A. C'est dans le dernier quart d'heure et via deux remplaçants que les Rossoneri ont enfoncé le clou.

Montés au jeu en cours de seconde période, Zlatan Ibrahimovic et Rafael Leao ont servi un contre parfait aux Romains sur le troisième but milanais. Avec une remise astucieuse de la poitrine du Suédois, suivie d'une accélération et d'une frappe imparable du Portugais.