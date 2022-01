CAN : le Gabon bat les Comores, privées de Faïz Selemani

Malgré les absences liées au Covid-19, et alors que les Comores ont également dû se passer de Faïz Selemani pour la même raison, le Gabon a réussi son entrée en lice à la CAN.

Les Comores ont joué de malchance pour leur entrée en lice (et le premier match de CAN de leur histoire) face au Gabon : leur atout offensif n°1, Faïz Selemani (KV Courtrai), a manqué la rencontre suite à un test positif au Covid-19. Face aux Gabonais, les Coelacanthes se sont inclinés 0-1 sur un but de Boupendza. Le Gabon réussit donc son entrée en lice, et rejoint le Maroc en tête du groupe C.