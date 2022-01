Le recadrage de Djamel Belmadi en conférence de presse : "Vous êtes journaliste et vous n'êtes pas météorologue"

Le Champion d'Afrique en titre a été accroché par la Sierra Leone pour débuter sa CAN.

Pour son début dans la compétition, l'Algérie a concédé le nul (0-0) contre la Sierra Leone.

Une grande déception pour les Fennecs comme l'a laissé entendre Djamel Belmadi au terme de la partie : ''Nous sommes déçus, nous voulions bien débuter la compétition avec une victoire et nous avons eu des occasions pour. Mais nous n'avons pas su être réalistes. Il faudra gagner tous nos matchs. On monte sur la pelouse avec l’idée de gagner tous les matchs. Aujourd’hui, on a failli à notre tâche et nous allons rectifier le tir pour battre la Guinée équatoriale'', a expliqué le coach de l'Algérie au micro de BeIN Sports.

En conférence de presse par contre, la tension était un peu plus palpable surtout après l'intervention d'un journaliste ivoirien, qui évoquait la météo à Abidjan en référence à l'échéance de 2023 : ''Vous comparez l’incomparable. On est au Cameroun, il n’y a pas lieu de me parler de la prochaine Coupe d’Afrique'', répondait Djamel Belmadi irrité avant de ponctuer : ''Vous êtes journaliste et vous n'êtes pas météorologue.''