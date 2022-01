Mais que se passe-t-il pour nos Belges à Wolfsburg ?

Wolfsburg est en train de couler. Les Wölfe sont éliminés de la Ligue des Champions et pointent à une préoccupante 14e place en Bundesliga avec une catastrophique série en cours de 0 points sur 18. Décryptage, en présentant la situation de nos compatriotes au sein du club.

Koen Casteels, capitaine abandonné

Alors que fin novembre il était encore le gardien avec le plus de clean sheets en championnat, le capitaine du club n’a plus gardé ses cages inviolées depuis la victoire contre Augsburg (1-0, le 6 novembre). Depuis, la défense de Wolfsburg a encaissé 18 buts en 7 matchs. Casteels garde un pourcentage de clean sheets de plus de 31 %, mais n’a réalisé que 36 arrêts depuis le début de la saison, ce qui fait de lui en réalité le 17e gardien sur 18 en Bundesliga au vu de cette stat. Vraiment pas terrible…

© photonews

Sebastiaan Bornauw, la confirmation qui tarde à arriver

Celui qui a rallié Wolfsburg cet été pour la bagatelle de 13,5 millions d’euros devait former une charnière centrale hermétique avec notamment John Brooks ou Maxence Lacroix. Mais cela ne se passe pas comme prévu. En Bundesliga, Wolfsburg est la 14e meilleure défense. De plus, alors que c’était l’une des grosses forces de l’ancien d’Anderlecht lorsqu’il jouait à Cologne (il y a inscrit 7 buts, dont 6 lors de sa première saison), Bornauw n’a pas encore inscrit le moindre but sous ses nouvelles couleurs, en ayant joué plus de 1000 minutes et en étant un titulaire plutôt régulier.

Aster Vranckx, plutôt une satisfaction

Arrivé cet été depuis Malines pour une somme de 8 millions d’euros, le jeune de 19 ans a mis un certain temps avant de s’imposer au sein de l’effectif de Wolfsburg. Lancé le 16 octobre contre l’Union Berlin, Vranckx allait quelques jours plus tard découvrir les joies de la Ligue des Champions en étant titularisé contre Salzbourg, puis ne quittera plus le 11 de base. Pareil en Bundesliga où il est un titulaire régulier et où il comptabilise déjà 9 matchs disputés. De bons débuts, en espérant que ses problèmes musculaires le laissent tranquille pour la suite de la saison.

Dodi Lukebakio, inefficace

C’est une stat qui fait mal pour le Diable Rouge : il n’a plus marqué depuis le 21 août, date à laquelle il avait marqué avec l’Hertha Berlin (auquel il appartient encore) contre…Wolfsburg. Pourtant, ce n’est pas comme si le joueur de 24 ans ne recevait pas du temps de jeu, lui qui comptabilise déjà 1.048 minutes avec son nouveau club. Et même s’il joue comme ailier, Lukebakio a inscrit 30 buts en 110 matchs avec ses précédents clubs en Bundesliga, preuve de sa certaine capacité à scorer.