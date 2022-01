Un coéquipier de Dendoncker offre une partie de son salaire à la lutte contre le racisme dans le football

Le joueur s'engage à verser 1% de son salaire au projet de lutte contre le racisme 'Common Goal'.

Adama Traoré souhaite marquer le coup dans la lutte contre le racisme dans le football.

Ce dernier a rejoint le projet de 'Common Goal', une initiative qui se bat contre le racisme.

L'international espagnol a ainsi rejoint une longue liste de footballeurs et de managers qui se sont engagés à verser 1% de leur salaire via ce mouvement, qui compte plus de 200 joueurs professionnels et managers de 45 nationalités différentes, dont Paulo Dybala, Jürgen Klopp, Serge Gnabry ou encore Giorgio Chiellini.

"Si j'ai appris quelque chose dans ma carrière jusqu'à présent, c'est que les actions valent mieux que des mots si on veut faire la différence. J'ai rejoint Common Goal afin de m'attaquer au racisme par le biais de ce projet", explique le joueur dans The Guardian.

"Je sais que mon 1% et que ma voix seule ne résoudront ne suffiront pas à régler le problème. Mais si cela peut encourager d'autres personnes à nous rejoindre dans ce combat alors c'est positif", poursuit le coéquipier de Leander Dendoncker.

Common Goal a été lancé en 2017 avec un seul joueur, Juan Mata, qui s'était engagé à verser 1% de son salaire : "C'est fantastique de voir d'autres acteurs de la Premier League nous rejoindre. J'espère qu'en rejoignant le mouvement, Adama en inspirera d'autres. 1% c'est presque rien et ensemble, nous pouvons provoquer un changement significatif et c'est maintenant qu'il faut agir", réagit Mata dans The Guardian également.