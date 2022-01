Décès de Peter Robinson, patron de Liverpool de 1986 à 2000

Peter Robinson, 86 ans, surnommé "Mr Liverpool" pour son énorme importance dans le succès des Reds sous sa houlette de 1965 à 2000, est décédé ce mercredi. Robinson a été successivement secrétaire puis directeur général de Liverpool, prenant la tête du club à partir de 1992 et modernisant le club en compagnie du président John Smith.

Durant les 35 années passées par Robinson à Anfield, Liverpool a remporté 29 titres, dont 6 Coupes d'Europe et 12 titres de champion d'Angleterre.

We are deeply saddened by the passing of former club secretary and chief executive Peter Robinson.



The thoughts of everyone at Liverpool FC are with his family and friends at this difficult time.