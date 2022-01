Le Standard de Liège et le Club de Bruges ne parviennent pas à se départager

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège accueillait le Club de Bruges lors de la 23ème journée de Jupiler Pro League.

Luka Elsner décidait de titulariser Calut, Pavlovic et Dragus pour ce choc contre le Club de Bruges. Nkounkou, Klauss et Bastien débutaient sur le banc tandis que Muleka et Cimirot étaient absents. Côté brugeois, Alfred Schreuder alignait quasiment la même équipe que face à Saint-Trond hormis le fait que Lang était préféré à Buchanan.

Le Club de Bruges pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score après une très belle combinaison ponctuée par un but de Lang, mais le VAR l'annulera pour cause de hors-jeu (8e). Juste après, le Standard de Liège ouvrira le score sur une contre-attaque menée par Dragus. Dönnum sera à la réception du ballon avant de servir Cafaro qui décochera une frappe limpide laissant Mignolet sur place (10e), 1-0.

© photonews

Bruges ne passera pas loin de l'égalisation sur corner, mais la reprise de la tête de Mechele ira heurter le poteau gauche de Bodart (20e). Les Gazelles pousseront mais Bodart ne se laissera pas surprendre pas des tirs puissants de Lang et Vormer (31e et 33e). Bien servi par Mata, De Ketelaere sera trop court pour surprendre le portier rouche (34e), mais poussera celui-ci à faire une belle claquette quatre minutes plus tard (38e). Dominé depuis le début de la partie, le Standard verra les Blauw en Zwart égaliser. Bien servi par Vanaken, Dost, de la tête, fera trembler les filets (40e), 1-1. Le score ne bougera pas à la pause.

© photonews

En début de seconde période, le Standard reprendra les commandes de la rencontre. Bien servi par Raskin, Emond surgira et enverra le ballon au fond (48e), 2-1.

© photonews

Mais le Club recollera à nouveau peu avant l'heure de jeu. Buchanan, monté à la pause, offrira un caviar à Dost qui ira de son doublé (59e), 2-2.

© photonews

En fin de rencontre, les Rouches feront le gros dos face à la machine brugeoise déterminée à arracher la victoire. Mais les Liégeois resteront dangereux en contre-attaque à l'image de ce tir vicieux de Carcela détourné par Mignolet (80e). En fin de rencontre, Hendry verra rouge après une faute sur Carcela (83e). Dans les arrêts de jeu, Mata, sur la ligne, déviera de la tête une frappe de Nkounkou sur le poteau (90e+1). Le score ne bougera plus, le Standard et Bruges se quittent dos à dos (2-2).

Avec ce partage, le Standard de Liège conforte sa 14ème place et compte désormais 25 points au compteur. Le Club de Bruges est 2ème et possède de son côté 44 unités.