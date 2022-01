Renaud Emond après Standard-Bruges : "C'est positif même si nous pouvions gagner cette rencontre"

Ce dimanche, le Standard de Liège a partagé l'enjeu contre le Club de Bruges (2-2) lors de la 23ème journée de Jupiler Pro League.

Après avoir arraché le partage au Clasico, le Standard a pris un point contre le Club de Bruges. "Nous avions à coeur de faire bonifier ce point pris à Anderlecht. Mais nous venons d'affronter deux grosses équipes qui sont en forme. Et pour un club comme nous en reconstruction, c'est positif ces deux partages. Même si nous aurions pu gagner cette rencontre avec quelques possibilités en fin de rencontre. Mais Bruges a une belle équipe et a aussi eu des occasions. Le match nul me paraît correct", a confié Renaud Emond au micro d'Eleven Sports.

© photonews

Auteur du deuxième but liégeois, Emond a de nouveau fait trembler les filets en plongeant au premier poteau sur un centre de Raskin. "C'est ma caractéritique et Nicolas me connaît. Il sait comment il doit me distiller les ballons à l'entraînement. C'est à moi de me jeter, et ce n'est pas facile à mettre dedans. Un but d'attaquant. Et ce dimanche, nous avons été efficaces. Il faut continuer de la sorte car nous allons disputer prochainement des matchs cruciaux contre Eupen et Malines. Il faudra confirmer et surtout l'emporter", a conclu le Gaumais.